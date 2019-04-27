Покупка российских С-400 укрепит безопасность Турции - Эрдоган

Турция намерена и впредь укреплять свою безопасность, в том числе, за счет приобретения у России зенитных ракетных систем С-400, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция продолжит искоренять терроризм в Сирии и усиливать свою безопасность, в том числе посредством закупки ЗРК С-400", - цитирует Анатолийское агентство новостей его слова, сказанные в Анкаре на встрече правящей Партии справедливости и развития.
В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.
По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
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