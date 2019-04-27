"Желтые жилеты" призывают СМИ к беспристрастному освещению целей движения

Несколько сотен "желтых жилетов" участвуют в субботу в Париже в "марше на СМИ", сообщает телеканал BFMTV.
Эта демонстрация движется через места расположения столичных штаб-квартир нескольких крупнейших СМИ Франции с требованием беспристрастного медийного освещения протестного движения, спонтанно возникшего в ноябре 2018 года.
Участники начали движение от квартала парижского "Дома Радио" к зданию частного телеканала TF1 с намерением затем продолжить марш к другим ведущим СМИ.
Канал также отмечает, что в субботу "желтые жилеты" и профсоюзы проводят в Париже совместную акцию, готовясь к запланированным массовым мероприятиям 1 мая.
Так, в колонне, которая направляется к площади Италии, вместе с "желтыми жилетами" идут члены парижских и департаментских подразделений Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Франции.
Французские СМИ отмечают, что для ВКТ это "прогулка для разогрева" перед 1 мая, в которой, кроме конфедерации будут активно участвовать и другие профсоюзы.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.
В минувший четверг Э.Макрон провел пресс-конференцию в Елисейском дворце, в ходе которой дал ряд обещаний в социальной области, но, отмечают французские СМИ, значительная часть "желтых жилетов" восприняла его слова как "бла-бла" - пустую болтовню, призванную отвлечь внимание недовольных избирателей.
Во многих случаях действия "желтых жилетов", проводящих в нынешнюю субботу свою 24-ю акцию, выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.
В целом во Франции в субботней акции участвуют тысячи "желтых жилетов", однако МВД еще не подвело итог манифестаций, и общее число участников пока сложно оценить.
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