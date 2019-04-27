Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.04.2019 20:22

"Желтые жилеты" призывают СМИ к беспристрастному освещению целей движения

Несколько сотен "желтых жилетов" участвуют в субботу в Париже в "марше на СМИ", сообщает телеканал BFMTV.

Эта демонстрация движется через места расположения столичных штаб-квартир нескольких крупнейших СМИ Франции с требованием беспристрастного медийного освещения протестного движения, спонтанно возникшего в ноябре 2018 года.

Участники начали движение от квартала парижского "Дома Радио" к зданию частного телеканала TF1 с намерением затем продолжить марш к другим ведущим СМИ.

Канал также отмечает, что в субботу "желтые жилеты" и профсоюзы проводят в Париже совместную акцию, готовясь к запланированным массовым мероприятиям 1 мая.

Так, в колонне, которая направляется к площади Италии, вместе с "желтыми жилетами" идут члены парижских и департаментских подразделений Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Франции.

Французские СМИ отмечают, что для ВКТ это "прогулка для разогрева" перед 1 мая, в которой, кроме конфедерации будут активно участвовать и другие профсоюзы.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

В минувший четверг Э.Макрон провел пресс-конференцию в Елисейском дворце, в ходе которой дал ряд обещаний в социальной области, но, отмечают французские СМИ, значительная часть "желтых жилетов" восприняла его слова как "бла-бла" - пустую болтовню, призванную отвлечь внимание недовольных избирателей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов", проводящих в нынешнюю субботу свою 24-ю акцию, выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

В целом во Франции в субботней акции участвуют тысячи "желтых жилетов", однако МВД еще не подвело итог манифестаций, и общее число участников пока сложно оценить.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, "ЖИЛЕТЫ", СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]