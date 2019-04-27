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СНГ 27.04.2019 19:37

Союз строителей Казахстана выдвинул предпринимателя Ергалиева кандидатом в президенты

Предприниматель, бывший депутат мажилиса парламента Казахстана Талгат Ергалиев выдвинут кандидатом от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" на предстоящие в июне президентские выборы, сообщила пресс-служба ЦИК республики.

"27 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в президенты республиканским объединением юридических лиц "Союз строителей Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК в субботу.

В ЦИК представлены: выписка из протокола заседания высшего органа "Союз строителей Казахстана" о выдвижении кандидата в президенты, заявление Т. Ергалиева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты, биографические данные, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК, копия документа, удостоверяющего личность, копии дипломов об образовании в высшем учебном заведении, документы, подтверждающие наличие опыта работы на государственной службе.

52-летний Т.Ергалиев является председателем союза строителей Казахстана, предпринимателем, с 2012 по 2016 годы был депутатом мажилиса парламента Казахстана.

Стоит отметить, что Т.Ергалиев боролся за выдвижение от демократической партии "Ак жол", но не смог набрать необходимого количества голосов однопартийцев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАНДИДАТ, СТРОИТЕЛИ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]