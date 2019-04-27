Союз строителей Казахстана выдвинул предпринимателя Ергалиева кандидатом в президенты

Предприниматель, бывший депутат мажилиса парламента Казахстана Талгат Ергалиев выдвинут кандидатом от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" на предстоящие в июне президентские выборы, сообщила пресс-служба ЦИК республики.
"27 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в президенты республиканским объединением юридических лиц "Союз строителей Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК в субботу.
В ЦИК представлены: выписка из протокола заседания высшего органа "Союз строителей Казахстана" о выдвижении кандидата в президенты, заявление Т. Ергалиева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты, биографические данные, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК, копия документа, удостоверяющего личность, копии дипломов об образовании в высшем учебном заведении, документы, подтверждающие наличие опыта работы на государственной службе.
52-летний Т.Ергалиев является председателем союза строителей Казахстана, предпринимателем, с 2012 по 2016 годы был депутатом мажилиса парламента Казахстана.
Стоит отметить, что Т.Ергалиев боролся за выдвижение от демократической партии "Ак жол", но не смог набрать необходимого количества голосов однопартийцев.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.
Инфраструктурная база Азербайджана отвечает интересам партнеров – президент Алиев
Уругвай не признает самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха – МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Путин выразил надежду, что Иран сможет поставлять нефть на рынок, а Саудовская Аравия не выйдет из ОПЕК+
Стабильная работа нефтепровода "Дружба" будет восстановлена в течение двух недель - Козак
Путин: трудно сказать, что будет с мировым нефтерынком после решения Трампа по Ирану, мы соблюдаем сделку ОПЕК+
Более 25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Баку
Здорово завоевать поул на последнем круге - Валттери Боттас
«Mercedes» выиграла квалификацию «Гран-при Азербайджана», поул у Боттаса
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР