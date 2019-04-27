МИД Ирана опроверг сообщения о том, что Тегеран запрашивал переговоры с США и Саудовской Аравией

МИД Ирана считает безосновательными сообщения в ряде зарубежных СМИ о том, что иранские власти ранее якобы предлагали начать переговоры с США и Саудовской Аравией, сообщает в субботу агентство "Тасним".
"Запросов о переговорах с США нет, а что касается Саудовской Аравии, то никаких переговоров с ней нет, за исключением вопросов, касающихся хаджа, и по соглашению (между сторонами эта тема - ИФ) отделена от политических вопросов и (вопросов - ИФ), связанных с отношениями между двумя странами", - цитирует агентство слова представителя МИД Аббаса Мусави.
Он назвал информацию о желании Ирана вести переговоры с США и Саудовской Аравией "необоснованной и неверной".
В то же время он признал Саудовскую Аравию важной страной региона, которая, однако, по мнению Тегеран, выбрала неверный путь, породивший "множество проблем и кризисов в регионе". Также А.Мусави выразил надежду на то, что вскоре Эр-Рияд изменит линию поведения, и тогда Тегеран будет готов к взаимодействию с ним.
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