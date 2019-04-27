Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев об аферистах, которые могут пытаться действовать от его имени.

"Я сейчас вам хочу рассказать про такую новую "секту" под названием "Мы - люди Зеленского, мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, облсоветам, судьями прокурорам, представителям бизнеса, малого, среднего или крупного. Говорят, что мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский. Смотрите, таких аферистов очень много", - сказал В.Зеленский в видеообращении, опубликованном в субботу на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что эти люди - аферисты и он их ни на что не уполномочивал. "Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - заявил В.Зеленский.

"Поэтому если к вам обратятся такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше - снимите их на камеру, а еще лучше - обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту мерзость только вместе", - отметил В.Зеленский.

В.Зеленский 21 апреля одержал победу во втором туре выборов президента Украины. По данным ЦИК, за него проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал лишь 24,45% голосов. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

В настоящее время В.Зеленский находится на отдыхе в Турции. 26 апреля он написал на своей странице в Facebook, что повез в Турцию своих детей на отдых на ежегодный фестиваль "Весело". В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и в Украину он вернется через два дня.

При этом в субботу В.Зеленскому пришлось опровергать информацию турецких СМИ о том, что он якобы отдыхает на 40-метровой яхте. "Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - процитировали В.Зеленского в его пресс-службе и потребовали опровержения от турецких СМИ.