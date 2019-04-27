Южнокорейский президент считает хорошими перспективы развития отношений с Пхеньяном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в субботу выразил оптимизм относительно перспектив развития отношений между Сеулом и Пхеньяном, передает агентство "Рёнхап".
"Пункты Пханмунджомской декларации выполняются один за другим", - говорилось в видеообращении президента к участникам памятного мероприятия, приуроченного к первой годовщине саммита Южная Корея-КНДР 27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом.
При этом он выразил надежду на то, что Южная Корея и КНДР добьются "нерушимого мира" и совместного процветания на базе договоренностей, достигнутых ровно год назад.
Мун Чжэ Ин напомнил, что за это время Южная Корея и КНДР отвели охранные посты из демилитаризованной зоны, ведут здесь поиски останков погибших в Корейскую войну (1950 - 1953 годы), снизили напряженность вдоль морской границы в Желтом море, открыли межкорейское отделение связи в приграничном северокорейском городе Кэсон, завершают подготовку к соединению южнокорейских и северокорейских автомобильных и железных дорог.
В то же время президент призвал проявить терпение.
В свою очередь западные СМИ отмечают, что на церемонии в пограничном пункте Пханмунджом приняли участие 500 дипломатов, чиновников и обычных жителей, а также музыканты из Южной Кореи, Китая, США и Японии. Однако КНДР не отправили на церемонию своих представителей.
"Рёнхап" указывает на то, что в последнее время все чаще высказывается беспокойство в связи с безрезультатностью переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, а также с более медленным, чем ожидалось, развитием экономического сотрудничества между Южной Кореей и КНДР.
В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.
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