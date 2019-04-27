Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опровергает распространенную турецкими СМИ информацию о том, что он в Турции якобы отдыхает на большой яхте.
"Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.
В переданном агентству "Интерфакс-Украина" заявлении отмечается, что в некоторых СМИ Турции, в частности, в издании Milliyet появились фейковые новости о новоизбранном президенте Украины, который якобы намерен отдыхать в Турции на яхте длиной 40 метров.
"К сожалению, создание фейков и распространение недостоверной информации - одна из болезней современных медиа - не имеет границ. В том числе, географических. Пресс-служба Владимира Зеленского официально опровергает эту информацию. И настаивает на опровержении этой ложной информации турецкими СМИ, в том числе, изданием Milliyet", - подчеркивается в заявлении.
Как сообщалось, 26 апреля утром В.Зеленский написал на своей странице в Facebook, что вылетел в Турцию, куда повез на отдых своих детей. "Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", - сообщил в пятницу В.Зеленский. В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и в Украину он вернется через два дня.
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