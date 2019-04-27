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СНГ 27.04.2019 21:57

Российско-натовское взаимодействие обсудили начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и Верховный главком ОВС Скапарротти

Актуальные вопросы безопасности обсудили по телефону начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов с Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил (ОВС) НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии", - сказано в сообщении Минобороны РФ, распространённом в субботу.

Российское военное ведомство информирует, что телефонный разговор состоялся в субботу "по инициативе натовской стороны".

О предыдущем контакте военачальников сообщалось 12 декабря прошлого года. Тогда в ходе встречи в столице Азербайджана В.Герасимов заявил К.Скапарротти об усилении военного присутствия у границ России.

"Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности",- информировало тогда Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]