Путин выразил надежду, что Иран сможет поставлять нефть на рынок, а Саудовская Аравия не выйдет из ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин надеется, что Иран сможет поставлять нефть на рынок и считает, что Саудовская Аравия не выйдет из договоренностей ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.
"Что касается вопроса по поводу того, какова позиция Саудовской Аравии по замещению возможных выпадающих иранской нефти, кстати, я надеюсь, что этого не случится все-таки в конце концов, но теоретически у нас есть договоренности ОПЕК+", - заявил он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Мы свои договоренности выполняем. Никакой информации от наших саудовских партнеров или кого-либо другого из членов ОПЕК о том, что они готовы выйти из этих договоренностей, у нас нет. К нам никто с этим вопросом не обращался", - подчеркнул В.Путин.
"Более того, мне кажется, что это маловероятно, потому что на самом-то деле, инициатором договоренностей ОПЕК+ и привлечение России к этим договоренностям, была как раз Саудовская Аравия", - добавил российский президент.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. В результате Иран снизил нефтедобычу, а ОПЕК+ приняла решение об ее увеличении.
В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Эти послабления предполагали, что Иран продолжит экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.
Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.
В начале 2019 года главы МИД Франции, Германии и Великобритании в рамках противодействия санкциям США против Ирана заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты. Однако, пока этот механизм себя не проявил, заявлял постпред России при ЕС Владимир Чижов .
Саудовская Аравия является неформальным лидером стран ОПЕК в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. В сделке сейчас участвуют 11 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в картель. Лидером со стороны не-ОПЕК является Россия. Любым решениям ОПЕК+ предшествуют двусторонние договоренности России и Саудовской Аравии - двух крупнейших производителей нефти в мире (в 2018 году их обогнали США).
На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что со 2 мая санкции будут возобновлены в полном объеме, заручившись тем, что Саудовская Аравия и ОПЕК смогут восполнить поставки нефти на рынок. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что будет консультироваться с партнерами, добывающими нефть.
В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны).
При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с (страна уже перевыполнила свои обязательства на 500 тыс. б/с - ИФ). Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.
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