Си Цзиньпин заявил о необходимости международной борьбы против торгового протекционизма

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал мировых лидеров вместе оказывать противодействие протекционизму и поддерживать свободную торговлю.

"Нам нужно строить открытую мировую экономику и отвергать протекционизм", - сказал он во время 2-го форума "Один пояс, один путь" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Италии Джузеппе Конте, премьером Пакистана Имраном Ханом и другими мировыми лидерами.

"Нам надо поощрять полноценное участие (в проекте "Один пояс, один путь" - ИФ) большего количества стран и компаний, и тем самым увеличить выгоду от совместных интересов", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что В.Путиным и Си Цзиньпином на переговорах в Пекине, в частности, "обсуждалось в целом отношение к попыткам третьих стран в нарушение всего и вся незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах, что является неприемлемым для лидеров наших двух стран".