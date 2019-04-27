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Дальнее зарубежье 27.04.2019 22:44

Си Цзиньпин заявил о необходимости международной борьбы против торгового протекционизма

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал мировых лидеров вместе оказывать противодействие протекционизму и поддерживать свободную торговлю.

"Нам нужно строить открытую мировую экономику и отвергать протекционизм", - сказал он во время 2-го форума "Один пояс, один путь" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Италии Джузеппе Конте, премьером Пакистана Имраном Ханом и другими мировыми лидерами.

"Нам надо поощрять полноценное участие (в проекте "Один пояс, один путь" - ИФ) большего количества стран и компаний, и тем самым увеличить выгоду от совместных интересов", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что В.Путиным и Си Цзиньпином на переговорах в Пекине, в частности, "обсуждалось в целом отношение к попыткам третьих стран в нарушение всего и вся незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах, что является неприемлемым для лидеров наших двух стран".

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Тэги: КИТАЙ, ПРОТЕКЦИОНИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]