ВМС Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) смогли при помощи беспилотника успешно осуществить видеосъемку с близкого расстояния авианосца США в Персидском заливе, передает в субботу агентство "Тасним".

На видеозаписи можно рассмотреть палубу авианосца, персонал, а также самолеты нескольких типов, включая истребители-бомбардировщики F-18 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2C.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) отмечает, что в сообщениях не уточняется, когда именно был снят авианосец.

16 апреля США внесли КСИР в список террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана объявил американские вооруженные силы в регионе спонсорами терроризма и внес Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в число террористических группировок.