Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.04.2019 23:03

Иранскому дрону удалось в деталях "рассмотреть" авианосец США в Персидском заливе - СМИ

ВМС Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) смогли при помощи беспилотника успешно осуществить видеосъемку с близкого расстояния авианосца США в Персидском заливе, передает в субботу агентство "Тасним".

На видеозаписи можно рассмотреть палубу авианосца, персонал, а также самолеты нескольких типов, включая истребители-бомбардировщики F-18 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2C.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) отмечает, что в сообщениях не уточняется, когда именно был снят авианосец.

16 апреля США внесли КСИР в список террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана объявил американские вооруженные силы в регионе спонсорами терроризма и внес Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в число террористических группировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КСИР, США, АВИАНОСЕЦ


Похожие новости


Иранский лидер назначил нового командующего Корпусом стражей Исламской революции Решение Вашингтона признать КСИР террористами навредит самим США, считает верховный лидер Ирана В Тегеране не желают проводить встречу с Трампом, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции В Иране предотвращена попытка ввоза с пакистанской территории взрывчатки и диверсионного оборудования террористов - КСИР В Иране обещают ускорить развитие ракетной программы после заявлений Трампа Трамп намерен ввести санкции против Корпуса Стражей Исламской революции - Тиллерсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]