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Дальнее зарубежье 28.04.2019 09:00

Две исламистские группировки запрещены в Шри-Ланке после серии терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в связи с масштабными терактами, произошедшими на прошлой неделе, запретил две исламистские группировки, сообщают западные СМИ.

В частности, запрещена группировка "Таухид джамаат", боевиков которой считают основными подозреваемыми в серии взрывов. Так, по данным спецслужб, ключевой организатор атак и глава "Таухид джамаат" Захран Хашим погиб во время нападения на отель Shangri-La.

Решение о запрете группировок было принято в рамках экстренных мер, вступивших в силе после терактов.

На Шри-Ланке в прошлое воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Жертвами атак стали более 253 человека.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Впоследствии силы безопасности задержали более 70 человек. Накануне при попытке задержания группы подозреваемых на востоке Шри-Ланки в одном из домов произошла перестрелка, а затем серия взрывов. В результате погибли 15 человек, в том числе шестеро детей.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ГРУППИРОВКИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]