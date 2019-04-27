Более 25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Баку

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в субботу в Баку, сообщают местные СМИ.
«На аэропортовском шоссе, близ дворца «Бута Палас» автомобиль столичной коммунальной службы врезался сзади в пассажирский автобус, следующий по маршруту №171 поселок Бильгях – станция метро «Короглу», - говорится в сообщении со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 27 человек, включая трех детей. По словам главврача 3-й Городской клинической больницы Фикрета Зейналова, десять человек в настоящее время госпитализированы, 17 пострадавших после оказания им необходимой помощи отпущены домой.
Р.Бабаев
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