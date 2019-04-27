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Происшествия 27.04.2019 20:40

Более 25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Баку

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в субботу в Баку, сообщают местные СМИ.

«На аэропортовском шоссе, близ дворца «Бута Палас» автомобиль столичной коммунальной службы врезался сзади в пассажирский автобус, следующий по маршруту №171 поселок Бильгях – станция метро «Короглу», - говорится в сообщении со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 27 человек, включая трех детей. По словам главврача 3-й Городской клинической больницы Фикрета Зейналова, десять человек в настоящее время госпитализированы, 17 пострадавших после оказания им необходимой помощи отпущены домой.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, АВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]