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СНГ 28.04.2019 09:28

Президент Казахстана призвал не вмешиваться в работу судов, даже если их решения кажутся неадекватными

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости верховенства закона и невмешательства в деятельность судов во имя справедливости.

"Справедливость - это в том числе равенство всех граждан перед законом, независимо от служебного положения и социального статуса. Это и есть верховенство закона. Оно предусматривает невмешательство в деятельность судов, хотя порой их решения воспринимаются гражданами как странные и неадекватные содеянным правонарушениям", - процитировал К.Токаева его пресс-секретарь Берик Курмангали на своей странице в Facebook.

Это высказывание глава государства озвучил в субботу на встрече с представителями общественности Павлодарской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СУДЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]