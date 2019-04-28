Президент Казахстана призвал не вмешиваться в работу судов, даже если их решения кажутся неадекватными

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости верховенства закона и невмешательства в деятельность судов во имя справедливости.

"Справедливость - это в том числе равенство всех граждан перед законом, независимо от служебного положения и социального статуса. Это и есть верховенство закона. Оно предусматривает невмешательство в деятельность судов, хотя порой их решения воспринимаются гражданами как странные и неадекватные содеянным правонарушениям", - процитировал К.Токаева его пресс-секретарь Берик Курмангали на своей странице в Facebook.

Это высказывание глава государства озвучил в субботу на встрече с представителями общественности Павлодарской области.