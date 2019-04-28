Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации, сложившейся с проектом "Голос. Дети", по итогам проверки может быть изменена система голосования.
"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", - говорится в заявлении К.Эрнста, поступившем в "Интерфакс" в субботу.
"Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить", - отметил он.
Он сообщил, что на сайте канала опубликован итоговый протокол, результаты которого получили 26 апреля, в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос.Дети".
Согласно протоколу, победитель шоу набрал 145,451 тыс. голосов, его преследователь - 64,835 тыс. голосов. Таким образом, разрыв составил более 80 тыс. голосов.
"Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права", - пояснил К.Эрнст.
Он пообещал, что Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки.
"Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем" - сказал гендиректор Первого.
Накануне Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате смс-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.
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