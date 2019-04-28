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Дальнее зарубежье 28.04.2019 11:57

В Испании пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Испании. Эта дата выбрана для того, чтобы нынешнее голосование не совпало с испанскими муниципальными и автономными выборами, а также выборами в Европейский парламент.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы станут четвертыми в Испании за последние три года.

Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.

По мнению наблюдателей, лидерство по итогам выборов удержат социалисты, но большинства, необходимого для формирования правительства, им получить не удастся, вследствие чего им придется вести коалиционные переговоры, которые могут затянуться на достаточно длительный срок.

Наблюдатели полагают, что наиболее подходящей партией для формирования коалиции с социалистами является Народная партия, однако ее лидер Альберт Ривера пока отвергает какую-либо возможность такой коалиции.

Между тем, согласно данным опросов избирателей, около трети из них в течение недели перед выборами так и не определились, за кого будут голосовать.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Избирательные участки откроются в 09:00 местного времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Окончательные результаты голосования, как ожидается, будут объявлены 13 мая.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]