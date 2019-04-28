Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.04.2019 13:30

Восемь человек спасли с тонущего в Финском заливе катера

МЧС РФ сообщает о восьми спасённых с тонущего катера в Финском заливе.

"Поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива Санкт-Петербурга, у Канонерского острова, маломерный катер потерял ход и начал тонуть. К месту были направлены спасательные катера МЧС России и городских служб", - сказали в пресс-службе.

В 22:00 прибывшие на место спасатели подняли из воды 8 человек, которым было оказана первая медицинская помощь, добавили там.

По информации от пассажиров, на катере находилось 9 человек.

На данный момент на берег доставлены и переданы врачам двое спасенных. Остальные пассажиры в ближайшее время будут также доставлены на берег и переданы скорой помощи.

"Поиски еще одного пассажира продолжаются", - заявили в МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, КАТЕР, СПАСЕНИЕ


Похожие новости


Путин одобрил проект строительства ВСМ Москва-Петербург - СМИ СКР расследует дело ОПГ, отбиравшей квартиры пожилых петербуржцев Путин планирует принять участие в ПМЭФ-2019 - Песков Парламент Петербурга одобрил в первом чтении стратегию развития города до 2035 года Парламентская делегация из США надеется на встречу с Путиным в рамках визита в РФ Путин 26-27 апреля совершит рабочую поездку в Петербург

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]