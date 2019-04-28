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Регион 28.04.2019 11:07

Глава иранского МИД намерен вскоре посетить КНДР и Россию

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил иранским журналистам в Нью-Йорке о планах в ближайшее время посетить Северную Корею и Россию.

"Визит в КНДР стоит в моей повестке дня, дата вскоре будет объявлена", - цитирует его слова иранское агентство Mehr.

Дж.Зариф добавил, что вскоре он посетит и Россию, но до этого в течение ближайших 10 дней у него состоятся официальные визиты "в две соседние страны", названий которых он не указал.

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Тэги: ИРАН, МИД, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]