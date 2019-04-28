Глава иранского МИД намерен вскоре посетить КНДР и Россию

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил иранским журналистам в Нью-Йорке о планах в ближайшее время посетить Северную Корею и Россию.
"Визит в КНДР стоит в моей повестке дня, дата вскоре будет объявлена", - цитирует его слова иранское агентство Mehr.
Дж.Зариф добавил, что вскоре он посетит и Россию, но до этого в течение ближайших 10 дней у него состоятся официальные визиты "в две соседние страны", названий которых он не указал.
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