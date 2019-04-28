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Дальнее зарубежье 28.04.2019 13:06

Международные военно-морские учения пройдут в Южной Корее и Сингапуре

Южная Корея, страны АСЕАН и другие государства-партнеры проведут совместные морские учения по безопасности в районе Пусана, сообщило в воскресенье командование южнокорейских ВМС.

Согласно сообщению, учения пройдут в два этапа - с 29 апреля по 2 мая в Пусане, и с 9-13 мая - в Сингапуре.

Учения направлены на противодействие преступной деятельности на море, в частности перевозке оружия и других запрещенных материалов.

В учениях примут участие 18 стран, 12 из которых направят 16 кораблей, а шесть - лишь военно-морской персонал.

В рамках южнокорейской фазы учений военно-морские силы Брунея, Индии, Китая, Малайзии, Сингапура, США и Филиппин отработают спасение кораблей, захваченных вооруженными группировками, а также проведут другие операции по обеспечению безопасности.

От участия в южнокорейской фазе тренировки воздержался Токио, однако Япония будет участвовать в учениях в Сингапуре, в которых также будут задействованы, в частности, силы из Австралии, Вьетнама и Таиланда.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АСЕАН, ВМС, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]