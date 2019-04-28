Афганский спецназ уничтожил принадлежавшие талибам более 100 тонн опия

На западе Афганистана армейский спецназ обнаружил крупный тайник наркотиков, принадлежащий террористическому движению "Талибан", сообщили в воскресенье афганские военные.

"В рамках проведенной на территории уезда Баква провинция Фарах совместной с силами международной коалиции операции спецназ афганской национальной армии обнаружил и уничтожил более 100 тонн опийных наркотиков", - говорится в сообщении.

Подробности операции не приводятся.

Отмечается, что крупный склад с наркотиками принадлежал талибам.