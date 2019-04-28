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Дальнее зарубежье 28.04.2019 12:20

Афганский спецназ уничтожил принадлежавшие талибам более 100 тонн опия

На западе Афганистана армейский спецназ обнаружил крупный тайник наркотиков, принадлежащий террористическому движению "Талибан", сообщили в воскресенье афганские военные.

"В рамках проведенной на территории уезда Баква провинция Фарах совместной с силами международной коалиции операции спецназ афганской национальной армии обнаружил и уничтожил более 100 тонн опийных наркотиков", - говорится в сообщении.

Подробности операции не приводятся.

Отмечается, что крупный склад с наркотиками принадлежал талибам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, НАРКОТИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]