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Дальнее зарубежье 28.04.2019 13:56

В Пхеньяне вновь звучат призывы к реализации политики опоры на собственные силы

С призывами к усилению политики опоры на собственные силы выступила в воскресенье пресса КНДР.

"Особенным направлением в нынешней политической ситуации, когда враждебные силы подстегивают к применению санкций, является призыв к независимости, самодостаточной экономике и опоре на собственные силы", - говорится в передовице центральной партийной газеты "Нодон Синмун".

"Знамя политики опоры на собственные силы - это движущая сила, которая позволяет нашему народу достигать лучших результатов за короткий срок в тяжелых условиях", - отмечается в статье, опубликованной на северокорейском сайте Uriminzokkiri.

Призывы к реализации политики опоры на собственные силы и усилению национального единства вновь звучат в КНДР на фоне жесткой линии, проводимой по отношению к Пхеньяну со стороны Вашингтона, а также ввиду отсутствия видимых результатов на недавнем саммите КНДР-США, который состоялся в Ханое.

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Тэги: КНДР, САМОДОСТАТОЧНОСТЬ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]