В Пхеньяне вновь звучат призывы к реализации политики опоры на собственные силы

С призывами к усилению политики опоры на собственные силы выступила в воскресенье пресса КНДР.
"Особенным направлением в нынешней политической ситуации, когда враждебные силы подстегивают к применению санкций, является призыв к независимости, самодостаточной экономике и опоре на собственные силы", - говорится в передовице центральной партийной газеты "Нодон Синмун".
"Знамя политики опоры на собственные силы - это движущая сила, которая позволяет нашему народу достигать лучших результатов за короткий срок в тяжелых условиях", - отмечается в статье, опубликованной на северокорейском сайте Uriminzokkiri.
Призывы к реализации политики опоры на собственные силы и усилению национального единства вновь звучат в КНДР на фоне жесткой линии, проводимой по отношению к Пхеньяну со стороны Вашингтона, а также ввиду отсутствия видимых результатов на недавнем саммите КНДР-США, который состоялся в Ханое.
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