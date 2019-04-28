Скончался еще один арестант СИЗО "Матросская тишина", госпитализированный после передозировки наркотиками, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.
"Сегодня утром умер один из госпитализированных подследственных, доставленных из СИЗО-1. Врачи не смогли спасти ему жизнь", - сказал собеседник агентства.
Об инциденте, связанном с передозировкой наркотиками, которые употребили заключенные "Матросской тишины", стало известно в минувшую среду.
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что двое арестантов скончались в СИЗО, еще двое были госпитализированы в реанимацию одной из городских больниц.
В свою очередь в пресс-бюро ФСИН уточнили, что скончался только один узник, еще двое были госпитализированы.
Со своей стороны, представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила о смерти одного и госпитализации трех подследственных.
По словам Ю.Ивановой, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о злоупотреблении полномочиями, халатности и незаконном обороте наркотиков.
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