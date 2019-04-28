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Происшествия 28.04.2019 14:22

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный "Матросской тишины" - источник

Скончался еще один арестант СИЗО "Матросская тишина", госпитализированный после передозировки наркотиками, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.

"Сегодня утром умер один из госпитализированных подследственных, доставленных из СИЗО-1. Врачи не смогли спасти ему жизнь", - сказал собеседник агентства.

Об инциденте, связанном с передозировкой наркотиками, которые употребили заключенные "Матросской тишины", стало известно в минувшую среду.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что двое арестантов скончались в СИЗО, еще двое были госпитализированы в реанимацию одной из городских больниц.

В свою очередь в пресс-бюро ФСИН уточнили, что скончался только один узник, еще двое были госпитализированы.

Со своей стороны, представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила о смерти одного и госпитализации трех подследственных.

По словам Ю.Ивановой, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о злоупотреблении полномочиями, халатности и незаконном обороте наркотиков.

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Тэги: МОСКВА, СИЗО, АРЕСТАНТ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]