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Регион 28.04.2019 14:49

Глава МИД Ирана не исключил выхода страны из ДНЯО

Выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является одним из многочисленных пунктов действий для Тегерана в условиях ужесточения санкций со стороны США, сообщил в воскресенье глава иранского МИД Джавад Зариф.

"У исламской республики есть выбор, и власти страны рассматривают возможности. Выход из ДНЯО - одна из них", - заявил министр в интервью иранской телерадиовещательной компании.

Иран и ранее выступал с угрозами выхода из ДНЯО, а также из шестистороннего соглашения по иранской ядерной программе. США в 2018 году объявили о выходе из этого соглашения, а также об ужесточении санкций в отношении Тегерана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ДНЯО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]