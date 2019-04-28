Комендант жилого комплекса из «Винчестера» ранил трех маклеров в Масазыре, возбуждено уголовное дело

Абшеронская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в субботу в поселке Масазыр.
«Комендант жилого комплекса «Йени Баку» Эхтирам Юсифов выстрелил из винтовки марки «Винчестер» в Мамеда Талыбова, Кямрана Гасымова и Зару Ганджалиева, работающих в офисе по купле-продаже недвижимого имущества «Гюнеш», расположенном в поселке Масазыр Абшеронского района», - сообщается в информации районной прокуратуры.
В результате все трое получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в 1-ю городскую клиническую больницу им. Семашко.
Э.Юсифов задержан, против него выдвинуты обвинения по статье 29,120.2.4 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.
Р.Бабаев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Инфраструктурная база Азербайджана отвечает интересам партнеров – президент Алиев
Уругвай не признает самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха – МИД
Путин выразил надежду, что Иран сможет поставлять нефть на рынок, а Саудовская Аравия не выйдет из ОПЕК+
Стабильная работа нефтепровода "Дружба" будет восстановлена в течение двух недель - Козак
Путин: трудно сказать, что будет с мировым нефтерынком после решения Трампа по Ирану, мы соблюдаем сделку ОПЕК+
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
В Москве призывают Вашингтон выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере, к новым тоже готовы, но после серьезных переговоров
Девятый претендент заявил в Казахстане о президентских амбициях
Суданские военные оптимистично смотрят на исход переговоров с гражданской оппозицией о совместном управлении страной
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР