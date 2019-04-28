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Происшествия 28.04.2019 13:53

Комендант жилого комплекса из «Винчестера» ранил трех маклеров в Масазыре, возбуждено уголовное дело

Абшеронская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в субботу в поселке Масазыр.

«Комендант жилого комплекса «Йени Баку» Эхтирам Юсифов выстрелил из винтовки марки «Винчестер» в Мамеда Талыбова, Кямрана Гасымова и Зару Ганджалиева, работающих в офисе по купле-продаже недвижимого имущества «Гюнеш», расположенном в поселке Масазыр Абшеронского района», - сообщается в информации районной прокуратуры.

В результате все трое получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в 1-ю городскую клиническую больницу им. Семашко.

Э.Юсифов задержан, против него выдвинуты обвинения по статье 29,120.2.4 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОКУШЕНИЕ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]