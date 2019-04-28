Израиль в ответ на возвращение тела погибшего танкиста передал Сирии двух заключенных

Двое сирийцев, освобожденных из израильских тюрем, переданы в воскресенье сирийской стороне, сообщила в твиттере армия обороны Израиля.

"Двое сирийских заключенных переданы из Израиля Сирии на КПП "Кунейтра" на Голанских высотах", - говорится в сообщении.

Накануне израильские СМИ сообщили, что решение о возвращении двух сирийских заключенных принято в качестве жеста доброй воли в ответ на возвращение останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время ливанской кампании 1982 года. Позже выяснилось, что он погиб в бою с сирийцами у ливанского населенного пункта Султан-Якуб.

Останки З.Баумеля обнаружили в Сирии российские военные. В начале апреля они были переданы израильской стороне для перезахоронения на родине.