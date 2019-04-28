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Дальнее зарубежье 28.04.2019 17:50

Израиль в ответ на возвращение тела погибшего танкиста передал Сирии двух заключенных

Двое сирийцев, освобожденных из израильских тюрем, переданы в воскресенье сирийской стороне, сообщила в твиттере армия обороны Израиля.

"Двое сирийских заключенных переданы из Израиля Сирии на КПП "Кунейтра" на Голанских высотах", - говорится в сообщении.

Накануне израильские СМИ сообщили, что решение о возвращении двух сирийских заключенных принято в качестве жеста доброй воли в ответ на возвращение останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время ливанской кампании 1982 года. Позже выяснилось, что он погиб в бою с сирийцами у ливанского населенного пункта Султан-Якуб.

Останки З.Баумеля обнаружили в Сирии российские военные. В начале апреля они были переданы израильской стороне для перезахоронения на родине.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЙЦЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]