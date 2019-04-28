Суданские военные оптимистично смотрят на исход переговоров с гражданской оппозицией о совместном управлении страной

Тысячи человек остаются в воскресенье на улицах столицы Судана Хартума, несмотря на заключенное накануне соглашение между военным советом и гражданской оппозицией о совместном управлении страной.
В интервью межарабскому телеканалу "Аль-Джазира" представитель военного совета Шамс Эльдин Кабаши сообщил, что "переговоры начались с воодушевлением и высокой степенью прозрачности".
В то же время, по его словам, "пока между двумя сторонами существует большие разногласия".
"Ряд очень серьезных вопросов будет обсуждаться сегодня и в ближайшие дни. Первый шаг, предпринятый накануне, был самым легким", - отметил собеседник телеканала.
В частности, военные хотят, чтобы совместный орган управления состоял из 10 человек - троих гражданских и семи военных, а гражданская оппозиция заявляет о 15-местном совете, в который бы вошли восемь гражданских и семеро военных, отмечает телеканал.
"Переговоры продолжаются, но мы настроены оптимистично относительно окончательного результата, о котором мы сообщим суданскому народу как можно скорее", - сказал Ш.Кабаши.
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