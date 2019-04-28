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Дальнее зарубежье 28.04.2019 15:42

Суданские военные оптимистично смотрят на исход переговоров с гражданской оппозицией о совместном управлении страной

Тысячи человек остаются в воскресенье на улицах столицы Судана Хартума, несмотря на заключенное накануне соглашение между военным советом и гражданской оппозицией о совместном управлении страной.

В интервью межарабскому телеканалу "Аль-Джазира" представитель военного совета Шамс Эльдин Кабаши сообщил, что "переговоры начались с воодушевлением и высокой степенью прозрачности".

В то же время, по его словам, "пока между двумя сторонами существует большие разногласия".

"Ряд очень серьезных вопросов будет обсуждаться сегодня и в ближайшие дни. Первый шаг, предпринятый накануне, был самым легким", - отметил собеседник телеканала.

В частности, военные хотят, чтобы совместный орган управления состоял из 10 человек - троих гражданских и семи военных, а гражданская оппозиция заявляет о 15-местном совете, в который бы вошли восемь гражданских и семеро военных, отмечает телеканал.

"Переговоры продолжаются, но мы настроены оптимистично относительно окончательного результата, о котором мы сообщим суданскому народу как можно скорее", - сказал Ш.Кабаши.

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Тэги: СУДАН, СОВЕТ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]