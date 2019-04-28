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СНГ 28.04.2019 16:09

Девятый претендент заявил в Казахстане о президентских амбициях

Казахстанский общественный деятель Жуматай Алиев в воскресенье сдал в ЦИК документы о выдвижении на пост президента республики от общественного объединения "Халык демографиясы" (Народная демография), сообщили "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Центризбиркома.

"Да, он подал документы. Позже разместим подробную информацию", - отметили агентству в пресс-службе.

66-летний Ж.Алиев в разные годы был депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента V созыва, ректором Центрально-Азиатского университета, заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента Казахстана, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Он стал девятым претендентом на пост президента Казахстана. Эксперты считают наиболее сильным кандидатом действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Согласно законодательству, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Кроме того, кандидат в президенты должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет.

Выдвижение кандидатов на президентские выборы заканчивается 28 апреля. Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]