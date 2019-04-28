В Москве призывают Вашингтон выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере, к новым тоже готовы, но после серьезных переговоров

Необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере, к новым Россия также готова, но для этого нужны серьезные переговоры, а к ним пока никто не приступал, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что видел недавнее заявление президента США Дональда Трампа с идеей о том, чтобы Россия, Китай и США могли бы приступить к ядерному разоружению, но подробностей не знает.

"Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось. К новым мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не преступал, к сожалению", - сказал Ю.Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), говоря об отношении российской стороны к подобным предложениям и о готовности к новым соглашениям в этой сфере.