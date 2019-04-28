Миллер заявляет об интересе Китая к поставкам газа из РФ сверх предусмотренных долгосрочным планом объемов

КНР проявляет интерес к увеличению поставок газа сверх объёмов, предусмотренных долгосрочным планом сотрудничества, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объёмов поставок сверх тех объёмов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте ", - заявил А.Миллер в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он также напомнил, что газопровод "Сила Сибири" запускается уже первого декабря.