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ТЭК 28.04.2019 16:58

Миллер заявляет об интересе Китая к поставкам газа из РФ сверх предусмотренных долгосрочным планом объемов

КНР проявляет интерес к увеличению поставок газа сверх объёмов, предусмотренных долгосрочным планом сотрудничества, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объёмов поставок сверх тех объёмов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте ", - заявил А.Миллер в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он также напомнил, что газопровод "Сила Сибири" запускается уже первого декабря.

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Тэги: РОССИЯ, КНР, ГАЗ, МИЛЛЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]