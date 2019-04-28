Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.04.2019 17:25

Демократы поддерживают выдвижение Байдена на пост президента США - опрос

Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший ранее на этой неделе о намерении участвовать в президентской кампании 2020 года, пользуется наибольшей поддержкой членов Демократической партии и сторонников демократов.

Согласно данным опросов, опубликованным в воскресенье американской газетой The Washington Post и телеканалом ABC, в поддержку Дж.Байдена выступают 17% демократов и их сторонников, второе место с 11% занимает Берни Сандерс. В поддержку ряда других демократов высказались пять и менее процентов опрошенных.

Телеканал ABC отмечает, что лидерство этих двух претендентов неудивительно, поскольку их имена наиболее узнаваемы из списка почти 20 демократов, заявивших о президентских амбициях на выборах 2020 года.

Телефонный опрос проводился по заказу газеты The Washington Post и телеканала ABC в период с 22 по 25 апреля на английском и испанском языках. В нем принял участие 1001 взрослый американец. Степень погрешности в данном опросе составляет 3,5 процентных пункта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, БАЙДЕН, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Трамп назвал "больными людьми" демократов, настаивающих на существовании сговора между ним и Россией Белый дом назвал расширение расследования в отношении Трампа оскорбительным Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна" Пресс-секретарь Трампа обвинила демократов в создании трудностей с переговорами по "шатдауну" в США Демократы номинировали Нэнси Пелоси на пост спикера палаты представителей Демократы получили большинство в палате представителей США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]