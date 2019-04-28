Путин и Си Цзиньпин согласны, что судьбу Венесуэлы может определять только ее народ - Песков

Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркнули неприемлемость какого-либо давления на Венесуэлу с целью поменять там власть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Венесуэлы, то оба лидера, и китайский, и наш, акцентировали полную неприемлемость попыток кого бы то ни было свергнуть власть в третьей стране, пытаться применить силу и незаконное международное давление на суверенную страну, чтобы поменять там руководство", - сказал Д.Песков в интервью программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
По его словам, лидеры подчеркнули, что народы должны самостоятельно определять будущее своих стран и политическое руководство.
Д.Песков добавил, что по Сирии и Ливии позиции президентов также во многом сходны. "Мы разделяем одинаковые ценности, которые связаны с безальтернативностью построения многополярного мира, свободного от гегемонистских устремлений кого бы то ни было, основанного на взаимном уважении, взаимном доверии и готовности учитывать интересы друг друга", - сказал он.
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