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СНГ 28.04.2019 15:16

Путин и Си Цзиньпин согласны, что судьбу Венесуэлы может определять только ее народ - Песков

Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркнули неприемлемость какого-либо давления на Венесуэлу с целью поменять там власть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Венесуэлы, то оба лидера, и китайский, и наш, акцентировали полную неприемлемость попыток кого бы то ни было свергнуть власть в третьей стране, пытаться применить силу и незаконное международное давление на суверенную страну, чтобы поменять там руководство", - сказал Д.Песков в интервью программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, лидеры подчеркнули, что народы должны самостоятельно определять будущее своих стран и политическое руководство.

Д.Песков добавил, что по Сирии и Ливии позиции президентов также во многом сходны. "Мы разделяем одинаковые ценности, которые связаны с безальтернативностью построения многополярного мира, свободного от гегемонистских устремлений кого бы то ни было, основанного на взаимном уважении, взаимном доверии и готовности учитывать интересы друг друга", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]