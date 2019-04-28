Ким Чен Ын производит впечатление опытного, образованного и сбалансированного лидера - Песков

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным показал себя очень осведомленным руководителем государства, который думает о будущем отношений с Россией после снятия с КНДР санкций ООН и других ограничений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В расширенном формате (российско-северокорейских переговоров - ИФ), честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре, кстати, он не является главой государства, но де-факто является", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
По словам Д.Пескова, Ким Чен Ын "осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциальных двусторонних проектов, которые могут весьма оперативно разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые, к сожалению, сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества".
"Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - добавил пресс-секретарь президента.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Инфраструктурная база Азербайджана отвечает интересам партнеров – президент Алиев
Уругвай не признает самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха – МИД
Миллер заявляет об интересе Китая к поставкам газа из РФ сверх предусмотренных долгосрочным планом объемов
Путин выразил надежду, что Иран сможет поставлять нефть на рынок, а Саудовская Аравия не выйдет из ОПЕК+
Стабильная работа нефтепровода "Дружба" будет восстановлена в течение двух недель - Козак
«Mercedes» добивается удивительных результатов – Валттери Боттас
Алиев вручил Боттасу кубок за победу на «Гран-при Азербайджана»
Боттас выиграл «Гран-при Азербайджана», «Mercedes» оформил четвертый подряд дубль в чемпионате
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР