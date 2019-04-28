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СНГ 28.04.2019 18:40

Ким Чен Ын производит впечатление опытного, образованного и сбалансированного лидера - Песков

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным показал себя очень осведомленным руководителем государства, который думает о будущем отношений с Россией после снятия с КНДР санкций ООН и других ограничений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В расширенном формате (российско-северокорейских переговоров - ИФ), честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре, кстати, он не является главой государства, но де-факто является", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам Д.Пескова, Ким Чен Ын "осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциальных двусторонних проектов, которые могут весьма оперативно разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые, к сожалению, сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества".

"Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - добавил пресс-секретарь президента.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ЛИДЕР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]