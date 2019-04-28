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Спорт 28.04.2019 17:47

Боттас выиграл «Гран-при Азербайджана», «Mercedes» оформил четвертый подряд дубль в чемпионате

Финский пилот «Mercedes» Валттери Боттас выиграл в воскресенье «Гран-при Азербайджана» в Баку.

Вторым финишировал его коллега по команде Льюис Хэмилтон.

Таким образом, команда «Mercedes» сделала четвертый дубль подряд. У Боттаса и Хэмилтона по две победы, и по два вторых места.

Третьим на «Гран-при Азербайджана» финишировал Себастьян Феттель из «Ferrari».

Победа в Баку позволила В.Боттасу выйти в лидеры чемпионата 2019 года. После четырех этапов в его активе 87 очков, у Л.Хэмилтона – 86.

Третье место на «Гран-при Азербайджана» позволило Себастьяну Феттелю обогнать в личном зачете Макса Ферстаппена из «Red Bull», финишировавшего в Баку четвертым. На данный момент С.Феттель набрал 52 очка, а М.Ферстаппен – 51 очко.

Лучшее время на круге в столице Азербайджана показал Шарль Леклер («Ferrari»), что позволило ему завоевать дополнительное очко. После четырех гонок в его активе 47 очков.

До финиша на «Гран-при Азербайджана» добрались 16 из 20 гонщиков.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА, ГОНКА, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]