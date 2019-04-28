Алиев вручил Боттасу кубок за победу на «Гран-при Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил финскому пилоту «Mercedes» Боттасу кубок за победу в воскресенье на «Гран-при Азербайджана» в Баку.

Боттас впервые выиграл «Гран-при Азербайджана», который проводился в третий раз в истории.

Второе место занял британский гонщик «Mercedes» Льюис Хэмилтон, третье - Себастьян Феттель из «Ferrari».

Р.Бабаев