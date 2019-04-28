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Дальнее зарубежье 28.04.2019 19:05

На досрочных парламентских выборах в Испании проголосовали более 40% избирателей - избирком

Явка на парламентских выборах в Испании к 14:00 местного времени (15:00 мск) составила 13,9 млн человек или почти 41,5% от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщили в воскресенье в избирательной комиссии страны.

По данным избиркома, активность избирателей на этот момент на четыре процентных пункта выше, чем на выборах 2016 года. Эти данные основаны на сообщениях, поступивших в избирком с 96% от общего количества избирательных участков.

Ранее сообщалось, что голосование проходит без серьезных нарушений.

Забавный случай отмечен в провинции Бадахос, где на участки поступили бюллетени с опечаткой - вместо Ciudadanos (Граждане, "Гражданская партия") на них было напечатано Cuidadanos, что созвучно с испанским словом cuidado (cuidado - исп. Внимание! Будь осторожен! Берегись!). Однако местная избирательная комиссия признала эти бюллетени действительными.

Лидеры пяти основных испанских партий к настоящему моменту отдали голоса, призвав сторонников активнее идти на избирательные участки.

Основной интригой нынешних выборов наблюдатели называют результат ультраправой партии "Вокс", и вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, в случае получения лидерства. При этом, по мнению экспертов, социалистам не удастся заручиться результатом, который позволил бы им сформировать однопартийное правительство.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Избирательные участки будут работать до 20:00 местного времени (21:00 мск).

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года.

Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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