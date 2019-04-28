«Mercedes» добивается удивительных результатов – Валттери Боттас

Финский пилот «Mercedes» Валттери Боттас назвал сложной прошедшее в воскресенье в Баку «Гран-при Азербайджана», в котором он одержал победу.

«Хотя в группе лидеров происходило не так много событий, гонка была сложной, ведь Льюис (Хэмилтон – ИФ) постоянно меня прессинговал. Я не мог позволить себе ошибку и все время держал ситуацию под контролем. Я рад, что увидел клетчатый флаг и финишировал первым», - заявил В.Боттас f1news.ru.

По его словам, дубль «Mercedes» в Баку многое значит для команды.

«Этот успех многое для нас значит. Команда добивается удивительных результатов. Я всегда говорю парням: я горжусь, что выступаю в этой команде. Мы все отлично работаем. Здорово, что я одержал пятую победу! И все продолжается великолепно!» - подчеркнул пилот.

Стартовав с поула, В.Боттас выиграл гонку в Баку и вернул себе лидерство в личном зачете.

Вторым на «Гран-при Азербайджана» финишировал Льюис Хэмилтон из «Mercedes», третьим - Себастьян Феттель из «Ferrari».

Таким образом, команда «Mercedes» сделала четвертый дубль подряд в чемпионате.

Р.Бабаев