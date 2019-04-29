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Дальнее зарубежье 29.04.2019 09:02

Во Франции намерены обсудить снятие санкций с России на общеевропейском уровне - газета

Снятие санкций с России на общеевропейском уровне после выборов в Европарламент (ЕП) намерены обсудить французские парламентарии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя ассоциации "Франко-российский диалог", кандидата на выборах в ЕП от "Национального объединения" Тьерри Мариани.

"Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне. Но для начала следует дождаться результатов выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая", - цитирует газета слова Т.Мариани.

Кроме того, Т.Мариани выразил надежду, что санкции с России снимут через два года, говорится в материале "Известий".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]