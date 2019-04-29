Во Франции намерены обсудить снятие санкций с России на общеевропейском уровне - газета

Снятие санкций с России на общеевропейском уровне после выборов в Европарламент (ЕП) намерены обсудить французские парламентарии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя ассоциации "Франко-российский диалог", кандидата на выборах в ЕП от "Национального объединения" Тьерри Мариани.
"Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне. Но для начала следует дождаться результатов выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая", - цитирует газета слова Т.Мариани.
Кроме того, Т.Мариани выразил надежду, что санкции с России снимут через два года, говорится в материале "Известий".
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