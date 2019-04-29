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Трамп выразил соболезнования в телефонном разговоре с раввином Гольдштейном, раненым во время стрельбы в синагоге

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поговорил по телефону с раввином Исроэлом Гольдштейном, раненым во время стрельбы в синагоге города Поуэй (штат Калифорния), сообщает Белый дом.

Согласно сообщению представителя Белого дома Джадда Дира, Д.Трамп говорил по телефону с раввином И. Гольдштейном, "чтобы выразить поддержку и соболезнования от имени нации".

"Президент выразил свою любовь к еврейскому народу и всей общине Поуэйя. Президент также поблагодарил храбрых сотрудников правоохранительных органов, которые действовали быстро, в том числе и агента пограничного патруля, который остановил стрелка", - говорится в заявлении.

В минувшую субботу, на которую приходился последний день праздника Песах, 19-летний студент Калифорнийского университета Джон Ирнест вошел в синагогу и открыл огонь по молящимся из штурмовой винтовки AR-15. В результате погибла 60-летняя Лори Гилберт-Кэй, закрывшая собой раввина общины. Еще несколько человек получили ранения.

И.Гольдштейн был ранен в руку.

Нападавший задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени и в покушении на убийство первой степени.

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Тэги: США, ТРАМП, СИНАГОГА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]