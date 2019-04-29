Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай на встрече белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил ситуацию с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба".
Российский лидер сообщил журналистам на пресс-конференции в Пекине: "Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу. И, разумеется, я в курсе того, что произошло".
"Прежде всего, нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место и что конкретно попало. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб", - добавил он.
Президент Белоруссии А.Лукашенко обсудил с президентом России В.Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила журналистам глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова.
Как передает госагентство "БелТА", Н.Кочанова сказала, что после возвращения из Китая А.Лукашенко провел с ней встречу. "Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы, исходя из заверений президента России", - сообщила Н.Кочанова.
Как сообщалось, проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.
Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу Мозырь - Броды.
26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из Белоруссии, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД".
"По результатам переговоров с участием представителей Российской Федерации, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода", - сказал российский вице-премьер Дмитрий Козак журналистам в пятницу.
Он отметил, что главной целью переговоров была "скорейшая ликвидация последствий технического сбоя", связанных с попаданием в "Дружбу" нефти с повышенным содержанием органических хлоридов. "Так как речь идет о трансграничной транспортной системе, требуются скоординированные действия всех стран, по территории которых проходит нефтепровод", - подчеркнул Д.Козак.
"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти было умышленным и было осуществлено на узле учета, принадлежащем частной компании.
Президент Алиев принял спикера Нижней палаты Национального конгресс Аргентины
Президент Азербайджана принял главу МИД Хорватии
В Брюсселе ждут президента Азербайджана на майский саммит в честь 10-летия Восточного партнерства – посол ЕС в Баку
Азеришыг направит свыше 5 млн манатов на реализацию проектов в центрах ASAN Xidmet
Органы высшего аудита Азербайджана и Польши в рамках твининг-проекта выполнили 23 из 52 миссий
Газпром взял 0,9 млрд евро у Natixis и Intesa, программа заимствований-2019 исполнена на 2/3
В мире ежегодно добывается 2,7 тыс. тонн золота, этим заняты 15 млн человек - данные ООН
Гран-при Азербайджана посетили 85 тыс. зрителей – руководство BCC
«Mercedes» добивается удивительных результатов – Валттери Боттас
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
В РИКЦ в Баку отметили вторую годовщину учительского сайта. Фоторепортаж
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР