Путин: если прекратится транзит российского газа через Украину - не будет и реверса

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, В.Путин упомянул в числе вопросов, которые стоят на повестке дня двух стран, и вопросы экономического характера: "Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет?" Как сообщалось, транзитный договор "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в 2019 году.

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу (газовая труба с советских времен) - как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только, может, это не понимает", - напомнил В.Путин.

"Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе в транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идут на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс", - сказал он.

"Частично заходит на территорию соседних стран, оттуда трубу маленькую проложили, соединили пару труб и делают вид, что гонят эти объемы. На самом деле их нет. Представьте, что транзит отсутствует. Так тогда и не будет газоснабжения Украины. Это очень серьезный вопрос! Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - отметил российский президент.

"Ничего секретного тут нет. Украина раза в два получает газ дороже, чем могла бы получать. Представители оппозиционного блока - господа Медведчук и Бойко приезжали в Москву, встречались с Миллером и с председателем правительства России Медведевым. Российская сторона сказала: минимум на 25% будет цена меньше, если напрямую получать газ из России. Вы знаете, что за эти годы на 1400% выросли тарифы на тепло в стране, на электроэнергию - около 1000%. Реальный уровень жизни падает катастрофически. Как это можно не учитывать? Можно плюнуть на это?" - заметил В.Путин.