Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) продолжит выплату по компенсациям в субботу

Банк ВТБ (Азербайджан) продолжит выплату компенсаций по кредитам в иностранной валюте в субботу, 27 апреля 2019 года. Получить компенсации в размере до 500 AZN можно будет в филиале «Аджеми» по адресу: ул.Джавадхана30 А.Режим работы филиала по субботам с 10.00 до 15.50.

Клиенты, получающие компенсации свыше 500 AZN, а также ожидающие Реструктуризацию, будут оповещены по телефону или по СМС о дате, когда необходимо будет прийти в офис банка.

Начальник управления продаж, развития сети и клиентского обслуживания банка ВТБ (Азербайджан)ПарвизРасулов отметил: «В рамках исполнения указа президента АР «О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц» банкв усиленном режиме обеспечивает выплату компенсаций клиентам. Для удобства клиентов в субботу число сотрудников в филиале «Аджеми» будет увеличено, что позволит оперативно обслуживать клиентов банка».