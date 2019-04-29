В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

26 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) преподаватели, студенты и школьники приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Она проводится в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Представительство Россотрудничества в Азербайджане и молодежные организации соотечественников уже несколько лет поддерживают этот проект и приглашают к участию в нем молодых людей Азербайджана.

Участники акции смогут ознакомиться со своими результатами с 29 апреля, позвонив в РИКЦ по телефонам +994124964500 и +994124964800 и назвав свой идентификационный номер, а также пройти самопроверку на сайте организаторов акциикдгр.рф.