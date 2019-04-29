В РИКЦ в Баку отметили вторую годовщину учительского сайта. Фоторепортаж

26 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось праздничное мероприятие, посвященное второй годовщине интернет-сайта для преподавателей и учителей русского языка и литературы uchitelrusdili.ru.

Он был создан в 2017 году группой энтузиастов при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане и Методического центра русского языка РИКЦ. Сайт стал неформальной площадкой обмена опытом, профессионального общения специалистов по русскому языку и литературе. Сегодня его пользователями являются учителя и преподаватели русского языка и литературы высших и средних учебных заведений, студенты, педагоги из 36 стран мира. Это говорит о том, что общение преподавателей русского языка между собой в мире является очень актуальным и востребованным.

Самым активным авторам сайта в этот день были вручены Благодарственные письма представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Собравшихся на праздник гостей приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, декан педагогического факультета Бакинского Славянского университета, главный редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» Флора Наджи и создатели сайта – сотрудники РИКЦ Дмитрий Пономарёв и Павел Гнусарёв. К участникам праздника с видеоприветствием обратилась преподаватель русского языка из Мексики Анджела Мондрагон.

Состоялся концерт детского ансамбля «Старт» Дома культуры города Сумгаита (руководитель Вадим Джавадов).