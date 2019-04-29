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СНГ 29.04.2019 10:20

Ергалиев отказался от борьбы за пост президента Казахстана в пользу единого кандидата от партии "Ак жол"

Предприниматель и бывший депутат мажилиса Талгат Ергалиев, выдвинутый на пост президента Казахстана от Союза строителей, отзывает свое заявление из ЦИК об участии в выборах, сообщила пресс-служба демократической партии "Ак жол", членом которой он является.

"Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии "Ак жол" Дании Еспаевой", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

Как сообщалось, 25 апреля на съезде партии "Ак жол" состоялось тайное голосование по шести претендентам на пост главы государства. Съезд выбрал кандидатом от партии Данию Еспаеву. За кандидатуру Т.Ергалиева проголосовали 31,6% однопартийцев и он занял второе место.

Тогда Т.Ергалиев был выдвинут кандидатом в президенты от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана", которое он длительное время возглавляет, и сдал документы в ЦИК.

В этой связи лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев встретился с Т.Ергалиевым.

"Азат Перуашев пояснил, что с уважением относится к праву Талгата Ергалиева, как и каждого гражданина, выдвигать свою кандидатуру. Более того, понятны и побудительные мотивы такого шага, учитывая его высокий результат на партийном голосовании. Но при этом напомнил о решении съезда всем шести участникам "праймериз" войти в команду единого кандидата партии, которым была избрана Дания Еспаева", - говорится в сообщении.

"Исходя из уважения к ДПК "Ак жол", после беседы с председателем партии, Талгат Ергалиев заявил о намерении отозвать своё заявление из Центральной избирательной комиссии и готовности участвовать в предвыборной кампании Дании Еспаевой", - отмечается в сообщении.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ПРЕТЕНДЕНТ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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