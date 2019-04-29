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СНГ 29.04.2019 10:45

Авторитет Назарбаева еще будет востребован для продвижения ЕАЭС на международной арене, отмечают в правительстве РФ

Лидеры стран ЕврАзЭС на юбилейной встрече 29 мая текущего года в столице Казахстана обсудят, как использовать опыт первого президента этой страны Нурсултана Назарбаева для дальнейшего развития евразийской интеграции и продвижения Евразийского Союза на международной арене, сообщили в правительстве РФ.

Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьера РФ Дмитрия Медведева в Ереван на встречу глав правительств ЕврАзЭС ответил на вопрос "Интерфакса", как российская сторона относится к идее назначить Н.Назарбаева почетным председателем Евразийского Союза, учитывая его вклад в интеграцию.

С.Приходько назвал исторической роль первого президента Казахстана в развитии евразийской интеграции и выразил уверенность, что он "еще внесет большой и ценный вклад в ее развитие". "Авторитет этого государственного деятеля, безусловно, будет востребован, в том числе для продвижения ЕАЭС на международной арене", - считает С.Приходько.

Он сообщил, что Н.Назарбаев примет участие в юбилейном - по случаю пятилетия Договора о союзе - заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в столице Казахстана, носящей теперь его имя.

"Президенты-члены Высшего совета действительно планируют обсудить, как использовать в рамках ЕАЭС уникальный опыт Н.Назарбаева для практического решения вопросов дальнейшего развития евразийской экономической интеграции", - подчеркнул представитель российского правительства.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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