Нефть продолжает дешеветь после падения на 3% в пятницу, Brent - $71,75 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник продолжают снижаться после падения почти на 3% в последний рабочий день прошлой недели.
Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - прим.ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в соцсети. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.
В то же время, как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на источники, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не подтвердили факт разговора с президентом США.
На минувшей неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 подешевели на $0,4 (на 0,55%) - до $71,75 за баррель. В пятницу их цена упала на $2,2 (на 2,96%), составив на закрытие $72,15 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются утром на $0,34 (на 0,54%) - до $62,96 за баррель. По итогам сессии в пятницу их цена уменьшилась на $1,91 (на 2,93%) и завершила день на отметке $63,3.
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