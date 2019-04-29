Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 апреля ЦБА установил 1,8966 манат/1EUR (26 апреля - 1,8931 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 апреля установил 0,0262 манат/1RUB (26 апреля - 0,0263 манат/1RUB).

А.Мамедов