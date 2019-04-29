MIDA отбирает подрядчика в рамках строительства комплекса соцжилья в Сумгайыте

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика в рамках строительства многоквартирного жилого комплекса в Сумгайыте, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
По условиям тендера, объем работ включает строительство двух девятиэтажных двухблочных жилых домов.
Стоимость участия в тендере составляет 700 манат.
Главными критериями оценки тендерных предложений станут: низкая цена, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, технические, финансовые и кадровые возможности.
Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 17:00 13 июня. Тендерная процедура состоится 14 июня в 15:00.
Общая площадь комплекса соцжилья в Сумгайыте составит 0,76 га.
Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.
Н.Аббасова
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