MIDA отбирает подрядчика в рамках строительства комплекса соцжилья в Сумгайыте

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика в рамках строительства многоквартирного жилого комплекса в Сумгайыте, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера, объем работ включает строительство двух девятиэтажных двухблочных жилых домов.

Стоимость участия в тендере составляет 700 манат.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: низкая цена, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, технические, финансовые и кадровые возможности.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 17:00 13 июня. Тендерная процедура состоится 14 июня в 15:00.

Общая площадь комплекса соцжилья в Сумгайыте составит 0,76 га.

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.

Н.Аббасова