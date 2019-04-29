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Инфраструктура и тендеры 29.04.2019 10:01

MIDA отбирает подрядчика в рамках строительства комплекса соцжилья в Сумгайыте

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика в рамках строительства многоквартирного жилого комплекса в Сумгайыте, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера, объем работ включает строительство двух девятиэтажных двухблочных жилых домов.

Стоимость участия в тендере составляет 700 манат.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: низкая цена, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, технические, финансовые и кадровые возможности.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 17:00 13 июня. Тендерная процедура состоится 14 июня в 15:00.

Общая площадь комплекса соцжилья в Сумгайыте составит 0,76 га.

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.

Н.Аббасова

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Тэги: MIDA, ПОДРЧДЧИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]