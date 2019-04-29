На востоке Шри-Ланки отменен комендантский час

Комендантский час отменен в городе Калмунай и его пригородах на востоке Шри-Ланки, введенный после взрывов 26 апреля, сообщает портал Аda Derana в понедельник.

"Комендантский час, введенный полицией в районах Саммантхурай, Калмунай и Чавалакаде, был отменен в 8:00 утра (29 апреля)", - пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции.

В минувшую пятницу произошло несколько взрывов и перестрелок в пригороде Калмуная. На месте одного из взрывов обнаружены тела шести мужчин, трех женщин и шести детей. Еще двое ранены, они находятся в больнице.

Серия взрывов произошла в трех гостиницах и церквях Шри-Ланки 21 апреля, когда католический мир праздновал Пасху. Погибли 253 человека. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ .

После терактов туристы стали массово покидать Шри-Ланку из соображений безопасности.

МИД РФ выступил с рекомендацией туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку. В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну. Крупные туроператоры сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что остановили продажи туров.

По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в стране создана круглосуточная служба экстренной поддержки туристов, группы специалистов работают в гостиницах и аэропорту.