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Спорт 29.04.2019 11:05

Гран-при Азербайджана посетили 85 тыс. зрителей – руководство BCC

«Гран-при Азербайджана» 2019 года посетило примерно столько же зрителей, что и годом ранее, заявил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

«В принципе, я доволен. Мы уже более-менее подвели итоги, и получилось, что за уик-энд трассу посетили около 85 тыс. зрителей. Это примерно приравнивается к прошлому году, но надо также учитывать, что сейчас мы провели два концерта, а не три», - сказал А.Рагимов в интервью F1News.ru.

Он отметил высокий зрительский интерес непосредственно к гонкам «Формула-1».

«Как вы знаете, культура автоспорта у нас еще достаточно молодая, и мы думали, что люди, может быть, приходят, в том числе, и из-за концертов. Но вот мы исключили один из них, однако видим, что количество зрителей от этого не уменьшилось. Это значит, что людей все больше привлекает непосредственно гонка, а не только культурная программа», - подчеркнул А.Рагимов.

В воскресенье в Баку состоялся четвертый этап гонок «Формула-1». «Mercedes» оформила на «Гран-при Азербайджана» дубль – победил Валттери Боттас, вторым финишировал Льюис Хэмилтон. Третьим финишную черту пересек Себастьян Феттель из «Ferrari».

Как сообщалось, в 2018 году наибольший рост посещаемости в королевских гонках серии «Формула-1» был отмечен на «Гран-при Азербайджана» и составил 31,6%. В прошлом году бакинский этап гонок посмотрело 83 млн телезрителей. На цифровых платформах «Гран-при Азербайджана» 2018 года наблюдали 4,1 млн человек.

Общий доход Азербайджана от проведения гонок «Ф-1» в Баку в 2016-2017гг составил $277,3 млн.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА, ГРАН/ПРИ, ЗРИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]